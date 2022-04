Nativi di una località umbra con un famoso duomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativi di una località umbra con un famoso duomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORVIETANI

Significato/Curiosita : Nativi di una localita umbra con un famoso duomo

Rinascimentali e barocchi. una tradizione tarda, rifacendosi a un passo dell'historia augusta, attribuisce alla città umbra i natali dello celeberrimo...

Letterarie, trasportarono a roma oltre duemila statue razziate dai santuari orvietani, ed evocarono nell'urbe il dio vertumnus, la principale divinità degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

