Molluschi che spesso finiscono... fritti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molluschi che spesso finiscono... fritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOTANI

Significato/Curiosita : Molluschi che spesso finiscono... fritti

nelle pizzerie-friggitorie spesso si vendono anche le pizze fritte, ossia calzoni ripieni ma fritti in olio invece che cotti al forno. fra le ricette...

Disambiguazione – "totano" rimanda qui. se stai cercando il totano gigante del pacifico, vedi dosidicus gigas. il totano (todarodes sagittatus (lamarck... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con molluschi; spesso; finiscono; fritti; molluschi anche veraci; Vende gustosi molluschi ; molluschi che rodono il legno degli scafi; Piccoli molluschi squisiti con gli spaghetti; Le stanze più alte, spesso adibite a depositi; Il monastero della Normandia spesso circondato dalle maree; spesso è utilizzato per costruire mobili da esterno; Segue spesso ... vivi; Così si definiscono le persone noiose e appiccicose; finiscono progetti; finiscono cognomi; Gli avana finiscono in fumo; Quelli fritti di cipolla non vanno al dito; Prodotti del l orto che si gustano fritti con la pastella; Quelli alla giudia sono fritti e romaneschi; Dolci fritti siciliani con il miele;