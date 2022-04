Un modo per sollevare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo per sollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DI SOPPESO

Significato/Curiosita : Un modo per sollevare

Rispetto della libertà altrui». hack riteneva l'eutanasia un diritto, «un modo per sollevare dalla pena un uomo che soffre». nel 2011 ha sottoscritto il proprio...

Minacce di morte del 2006 da parte dei cartelli camorristici del clan dei casalesi, di cui denunciò l'operato nel suo esposto e nella piazza di casal di principe... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con modo; sollevare; Colorate come pomodo ri; Si spreme dai pomodo ri; Rendono scomodo viaggiare; La focaccia con il pomodo ro; Macchine per sollevare e trasportare acqua; Macchina utilizzata per sollevare pesi; Facili da sollevare ; sollevare ... il tetto;