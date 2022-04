Luogo dove si riunivano i cittadini medievali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo dove si riunivano i cittadini medievali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARENGO

Significato/Curiosita : Luogo dove si riunivano i cittadini medievali

Opere pubbliche intraprese ma non terminate. tutti i cittadini che godevano di diritti urbani si riunivano nel “parlamento”, che era l'organo fondamentale...

Capitani reggenti. ^ arengo, su treccani.it. url consultato il 12 gennaio 2021. storia di san marino politica di san marino arengario arengo, su treccani.it...

