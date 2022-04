Licenza per condurre veicoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Licenza per condurre veicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PATENTE DI GUIDA

Significato/Curiosita : Licenza per condurre veicoli

Denominata nella svizzera italiana licenza di condurre, è una autorizzazione amministrativa necessaria per poter condurre veicoli a motore su strade pubbliche...

Disambiguazione – "patente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi patente (disambigua). una patente di guida, denominata nella svizzera... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

