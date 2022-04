Inventato, non reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inventato, non reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UTOPICO

Significato/Curiosita : Inventato, non reale

Comodità, ci si riferiva ad un ipotetico proprietario terriero, col nome inventato di john doe. col tempo l'espressione cominciò a essere usata per indicare...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su socialismo utopico (en) socialismo utopico, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

