Installare, montare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Installare, montare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : IMPIANTARE

Significato/Curiosita : Installare, montare

Sima-cefar, aggiornata dalla mgp-79 con una canna più lunga filettata per montare un silenziatore. il nome è stato cambiato per riflettere alcuni leggeri...

L'unico abitante è stato il guardiano del faro, poiché il tentativo di impiantare sull'isola una coltivazione di banane nei decenni scorsi è fallita. attualmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con installare; montare; montare pezzi prefabbricati; montare in sella a degli equini per condurli; Ordine militare di montare in sella; L ammontare dei conferimenti in società che risultano all iscrizione nel registro delle imprese; Cerca nelle Definizioni