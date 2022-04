Grassi, pingui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grassi, pingui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADIPOSI

Significato/Curiosita : Grassi, pingui

Linea fresco, che nel 1993 vide come secondo prodotto il kinder pinguí. il kinder pinguì è un dolce semifreddo ricoperto al cioccolato composto da pan di...

Angiomiolipoma renale sindrome di dercum, sindrome da accumulo di ammassi adiposi nel tessuto sottocutaneo adiponectina, proteina biotipi costituzionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con grassi; pingui; grassi , ben nutriti; Sono grassi per natura; Un gruppo di acidi grassi ; Il pancione dei grassi ; Lo sono passeri, aquile e pingui ni; II cuore del pingui no; I pingui ni Tattici che cantano La storia infinita; Il cuore del pingui no;