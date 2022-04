Giuseppe che scrisse La salubrità dell aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giuseppe che scrisse La salubrità dell aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARINI

Significato/Curiosita : Giuseppe che scrisse la salubrita dell aria

Elidonio), la salubrità dell'aria (1759), che affronta come la precedente l'opposizione città-campagna, ma con uno stile completamente nuovo, e la impostura...

Giuseppe parini, nato giuseppe parino (bosisio, 23 maggio 1729 – milano, 15 agosto 1799), è stato un poeta e abate italiano. membro dell'accademia dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

