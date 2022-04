Forniti di quanto occorre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forniti di quanto occorre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOTATI

Significato/Curiosita : Forniti di quanto occorre

Ritenzione di acqua e nutrienti. anche le argille presenti in sospensione nelle acque torbide possono fungere da ammendanti; per utilizzarle occorre farle...

Autonomia speciale il ministero può deliberare la creazione di istituti dotati di autonomia speciale, cui affidare determinati musei e parchi archeologici...

Altre definizioni con forniti; quanto; occorre; Provvisti, forniti ; Assenti o sforniti ; Ha lunghi tentacoli forniti di ventose; forniti di pochi mezzi; Si assegna tanto per la pace quanto per l economia; Tutto quanto è assegnato al soldato; Anziano quanto l altro; Alquanto fastidiosi; occorre nelle decisioni; La sensibilità che occorre per certi tasti delicati; occorre per marinare; occorre per il gulasch; Cerca nelle Definizioni