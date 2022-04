Eccellente e di alto livello: di prima __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eccellente e di alto livello: di prima __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATEGORIA

Significato/Curiosita : Eccellente e di alto livello: di prima __

Minimo di 1 ad un massimo di 12 secondo il livello di competenze (1-3 - iniziale, 4-6 - medio, 7-9 -sufficiente, 10-12 - alto). scuole primarie e secondarie:...

categoria – in filosofia, un concetto introdotto da aristotele categorie – opera di aristotele categoria – struttura matematica secondo la teoria delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

