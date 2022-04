Disciplina che si occupa dell allevamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disciplina che si occupa dell allevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ZOOTECNIA

Significato/Curiosita : Disciplina che si occupa dell allevamento

Zootecnia o zootecnica è la disciplina che si occupa della produzione, dell'allevamento e della cura (non in senso clinico, che è compito dei veterinari)...

Alimentazione, condizioni di allevamento). la zootecnia viene generalmente divisa in due parti: zootecnia generale, che studia le leggi biologiche comuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con disciplina; occupa; dell; allevamento; La disciplina che studia i segni; disciplina che studia i nomi delle strade; disciplina che studia il rapporto tra dialetti e idioma ufficiale; disciplina che studia i gruppi e le culture umani; Lo organismo che si occupa delle Olimpiadi; occupa no Stati altrui; Li occupa no i re; Vuota, senza spazi occupa ti; Il vero nome dell a cantante Arisa; Tecnica per superare l avversario mantenendo il controllo dell a palla; La capitale dell o Stato messicano di Nayarit; Circolavano in Italia prima dell euro; L allevamento da cui si ricava miele; Gallina da allevamento ; Un pesce che può essere di allevamento ; Pesci di allevamento ; Cerca nelle Definizioni