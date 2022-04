Dialetto linguaggio colorito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dialetto linguaggio colorito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VERNACOLO

Significato/Curiosita : Dialetto linguaggio colorito

Spesso più una "parlata" (un accento) che un dialetto. tipologicamente può essere considerato un dialetto nel senso anglo-francese, ma non nell'accezione...

Di lingue vernacolari. ^ vernacolo: definizione e significato di vernacolo – dizionario italiano – corriere.it ^ vernàcolo, su treccani.it, treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con dialetto; linguaggio; colorito; Antico dialetto della regione parigina; II dialetto di Bienno, nel Bresciano; Parlata locale, dialetto | Venerdì 26 novembre 2021; Spaccone in dialetto lombardo; Anche, inoltre, nel linguaggio burocratico; Un infiltrato nel linguaggio giornalistico; Un linguaggio per addetti ai lavori; Sussulto di sorpresa... nel linguaggio dei fumetti; Scolorito , scialbo; Così è il colorito di chi gode buona salute; Scolorito in volto; Dal colorito rossastro; Cerca nelle Definizioni