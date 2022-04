Controfigura per scene pericolose ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controfigura per scene pericolose ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STUNTMAN

Uno stuntman (in italiano cascatore) è un acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose in genere (in inglese stunts)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Un abile controfigura ; La controfigura ... acrobtica; La controfigura per girare scene pericolose; Il cascatore controfigura del cinema; Una scene ggiatura riassunta in una serie di bozzetti; E suddiviso in scene ; Calcano le scene ; Cesare, grande scene ggiatore italiano; Quelle di fatto sono sempre pericolose ; Sono pericolose quelle radioattive; pericolose per la salute; La controfigura per girare scene pericolose ;