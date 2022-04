Capacità di vivere in un certo ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capacità di vivere in un certo ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ADATTAMENTO

Significato/Curiosita : Capacita di vivere in un certo ambiente

La capacità portante dell'ambiente, è la capacità di un ambiente e delle sue risorse di sostenere un certo numero di individui. argomento di studio nelle...

Film possono superare quelli dei fumetti originali. vi sono casi di adattamento da film documentario, o anche di semplici cortometraggi. quest'ultimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

