Bronzo per i latini - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : AES

Significato/Curiosita : Bronzo per i latini

Disambiguazione – "bronzo antico" rimanda qui. se stai cercando la gradazione di colore, vedi bronzo (colore). l'età del bronzo indica, rispetto a una...

Con il termine aes grave (bronzo pesante) gli scrittori romani indicano le monete pesanti in bronzo dei primi tempi della repubblica. in numismatica si... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

