Blu... come un atleta della nazionale italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blu... come un atleta della nazionale italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AZZURRO

Significato/Curiosita : Blu... come un atleta della nazionale italiana

Colore nazionale con l'unità d'italia (1861), il suo uso è continuato anche dopo la nascita della repubblica italiana (1946). una bordatura di colore blu savoia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi azzurro (disambigua). l'azzurro è una variante di un colore dello spettro percepibile dall'occhio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

