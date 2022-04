Bevande a base di caffè e latte montato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevande a base di caffè e latte montato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAPPUCCINI

Significato/Curiosita : Bevande a base di caffe e latte montato

Il cappuccino è una bevanda di origine italiana composta da caffè e latte montato a vapore. in italia, il paese dove è più diffuso, viene consumato tradizionalmente...

'60 ed '80. ciò nonostante i cappuccini restano uno degli ordini più grandi e diffusi della chiesa cattolica. i cappuccini, fin dalle origini del loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

