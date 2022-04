Si basa su acquisti superflui: civiltà del __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si basa su acquisti superflui: civiltà del __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : CONSUMO

Significato/Curiosita : Si basa su acquisti superflui: civilta del __

La maggior parte degli acquisti sono stati effettuati da catene moderne e low cost come h&m, esprit e zara, mentre gli acquisti di seconda mano sono stati...

Meglio il consumo autonomo, ossia quella parte di consumo che non dipende dal reddito disponibile), e c1 è la propensione marginale al consumo, mentre yd... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

