Aspro come il fumo - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ACRE

Significato/Curiosita : Aspro come il fumo

Typháon), tisifeo o tifoeo, il cui nome vuole dire "fumo stupefacente" (da tfe, "fare fumo") era, nella mitologia greca, il figlio minore di gea e tartaro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi acre (disambigua). acre è uno stato del brasile, situato nella sezione nordoccidentale del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Ciliegie di sapore aspro ; Scrisse Gente in aspro monte; Pungente, aspro ; Rendere aspro ; Filosofi come Vico; Lo è una gara come Sanremo; La variante di una parola come malinconia per melanconia; Mastodontica... come un opera nell antico Egitto; Così è il fumo in gola; Profumo che viene dalla cucina; Venditori di fumo autorizzati; Un soffio di fumo ;