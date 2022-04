Antonio che scrisse Quaderni dal carcere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antonio che scrisse Quaderni dal carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRAMSCI

Significato/Curiosita : Antonio che scrisse quaderni dal carcere

I quaderni del carcere sono la raccolta degli appunti, dei testi e delle note che antonio gramsci iniziò a scrivere dall'8 febbraio 1929, durante la sua...

Antonio gramsci (1965). disambiguazione – "gramsci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gramsci (disambigua). antonio gramsci, nome completo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

