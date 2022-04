L animale di cui si dice non si butta via niente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale di cui si dice "non si butta via niente". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAIALE

Significato/Curiosita : L animale di cui si dice non si butta via niente

Modo di dire ha due accezioni opposte. si dice di un espediente usato per catturare un animale, soprattutto se difficile da catturare. far scappare via. soprattutto...

Disambiguazione – "maiale" e "porco" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi maiale (disambigua) e porco (disambigua) il maiale (sus scrofa domesticus... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Disambiguazione – "maiale" e "porco" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi maiale (disambigua) e porco (disambigua) il maiale (sus scrofa domesticus... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con animale; dice; butta; niente; animale tto somigliante alla martora; animale nato da un cavallo e un asina; animale spesso rappresentato nei peluche; L animale col collo molto lungo e la lingua blu; La parola codice ne ha tre; Il codice alfanumerico personale; Si dice ipotizzando; Si dice lo sia un evento di importanza storica; Come un prodotto... da utilizzare e butta re; Delusione difficile da butta r giù: __ amaro; butta re qua e là; Si butta pei prendere; Per niente difficile; Quella dell acqua calda non vale niente ; Lo è l acqua proveniente da una sorgente; Per niente banale;