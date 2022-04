Afferrare con la mente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Afferrare con la mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : COMPRENDERE

Significato/Curiosita : Afferrare con la mente

Coscienza di sé, degli altri e del proprio ambiente. la capacità della mente di creare e immaginare al di là di ogni esperienza è ancora materia di dibattito...

(allorquando sia di tipo eterosessuale e vaginale). l’attività sessuale può comprendere: sesso non penetrativo (per esempio masturbazione reciproca, tribadismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con afferrare; mente; Arnesi per afferrare ; afferrare ... al volo; Allungarsi... per afferrare o chiedere l elemosina; Prendere, afferrare ; Minerale facilmente sfaldabile in cristalli regolari; Cosi è un tipo duro e che non molla facilmente ; Imposte che anticamente si pagavano alla Chiesa; Il sapore leggermente acido del vino; Cerca nelle Definizioni