Il verde di una salsa per il pesce bollito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verde di una salsa per il pesce bollito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PREZZEMOLO

Significato/Curiosita : Il verde di una salsa per il pesce bollito

La senape, detta anche salsa di senape, salsa alla senape o ancora mostarda, è una salsa preparata con semi polverizzati di senape. i semi sono mescolati...

Disambiguazione – "prezzemolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi prezzemolo (disambigua). il prezzemolo (petroselinum crispum (mill... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

