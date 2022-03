Una specialità dell atletica con tante... specialità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una specialità dell atletica con tante... specialità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : DECATHLON

Significato/Curiosita : Una specialita dell atletica con tante... specialita

Sportivo (campione mondiale atletica leggera, 400 m); 1990 - medaglia d'oro al merito sportivo (campione mondiale atletica leggera, 200 m e 400 m); 1990...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi decathlon (disambigua). il decathlon è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

