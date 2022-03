Il tubo di cui chi si immerge non può fare a meno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tubo di cui chi si immerge non può fare a meno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RESPIRATORE

Significato/Curiosita : Il tubo di cui chi si immerge non puo fare a meno

Al tubo, in modo che unica sia la base di entrambi. è questo il cosiddetto barillio. quando s'immerge il tubo nell'acqua, esso rimane eretto e si ha in...

Se stai cercando altri significati, vedi apparato respiratorio (disambigua). l'apparato respiratorio è una struttura anatomica adatta alla respirazione...

