Se trova un ostacolo si infrange - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se trova un ostacolo si infrange. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ONDA

Significato/Curiosita : Se trova un ostacolo si infrange

Proibizioni di relazioni tra i cittadini propri e quelli della nazione che infrange il patto, e all'astensione di ogni relazione finanziaria, commerciale o...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi onda (disambigua). con onda, in fisica, si indica una perturbazione che nasce da una sorgente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con trova; ostacolo; infrange; L oggetto trova to in una perquisizione; Si trova anche in pepite; Cercati, ma non trova ti; Il si dei trova tor; Un ostacolo da ippodromo; Evitare l ostacolo ; È il primo a segnalare la presenza d un ostacolo ; ostacolo per rallentare le auto in pista; Si infrange sul molo; infrange re gli accordi stretti; S infrange sugli scogli; Si infrange a riva; Cerca nelle Definizioni