Traversa di ferro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Traversa di ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SBARRA

Significato/Curiosita : Traversa di ferro

Facilita la corrosione del ferro. le traverse in ferro sono un tipo alternativo di traversa costruite per particolari esigenze di durata in condizioni difficili...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sbarra (disambigua). la sbarra è un attrezzo della ginnastica artistica maschile l'esercizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con traversa; ferro; Lo attraversa il Nilo; Attraversa ta, coperta, transitata; Attraversa la Thailandia; Lo attraversa l Oglio; Un ferro nella sacca da golf; Una lunghissima ferro via; Carro ferro viario; Un tipo di scartamento ferro viario; Cerca nelle Definizioni