Un tipo di musica Anni Sessanta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di musica Anni Sessanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOUL

Significato/Curiosita : Un tipo di musica anni sessanta

Degli anni sessanta, l'irruzione del fenomeno della musica di massa, che in gran parte s'imperniava sulle generazioni più giovani e sulla loro musica d'elezione...

soul, che letteralmente significa "anima" in inglese, è un termine essenzialmente...

