Un tipo di combinata sciistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di combinata sciistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NORDICA

Significato/Curiosita : Un tipo di combinata sciistica

È una frazione del comune di valfurva, in valtellina, provincia di sondrio, nota per essere una rinomata località sciistica. il paese, sito nel parco...

Stai cercando il soprano statunitense lillian nordica, vedi lillian nordica. nordica (precedentemente nordic aviation group) è la compagnia di bandiera dell'estonia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con tipo; combinata; sciistica; Un tipo di musica Anni Sessanta; Cosi è un tipo duro e che non molla facilmente; Cellule che possono essere totipo tenti; Un tipo di scartamento ferroviario; Si dice di coppia ben combinata ; Gareggia in combinata ; Ale se è scombinata ; Una specialità sciistica ; Vi si trova la località sciistica di Bukovel; La più importante località sciistica polacca; Nota località sciistica della Valtellina; Cerca nelle Definizioni