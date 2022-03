Un telecomando per giocare ai videogames - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un telecomando per giocare ai videogames. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTROLLER

Significato/Curiosita : Un telecomando per giocare ai videogames

Controller viene fornito un apposito stilo. il nuovo gamepad offre la possibilità di essere usato come telecomando del tv per qualsiasi marca di apparecchi...

controller – dispositivo per computer dedicato alla gestione di una o più periferiche controller – professionista esperto in controllo di gestione controller... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

