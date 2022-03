Taccuino per annotazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Taccuino per annotazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGENDA

Significato/Curiosita : Taccuino per annotazioni

Penna e un taccuino tradizionali con l'archiviazione digitale e l'interattività. stampando un motivo a punti invisibile sulla carta del taccuino e utilizzando...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi agenda (disambigua). un'agenda (o diario) è uno strumento nel quale si annotano, giornalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con taccuino; annotazioni; Scritta nel taccuino ; L Emil autore de Il taccuino di Talamanca; Il taccuino sul quale la dama scriveva il nome dei cavalieri che aspiravano a ballare con lei; taccuino per prendere appunti; annotazioni prese a lezione note di biasimo; Blocchetti per annotazioni ; Cerca nelle Definizioni