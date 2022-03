Il suo ramoscello è simbolo di pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo ramoscello è simbolo di pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ULIVO

Significato/Curiosita : Il suo ramoscello e simbolo di pace

L'arcobaleno in particolare, essendo un simbolo di pace presso molte civiltà antiche, è stato spesso utilizzato da intellettuali e pacifisti in varie manifestazioni...

ulivo (o olivo) – pianta da frutto della famiglia delle oleacee l'ulivo – coalizione politica italiana uniti nell'ulivo – lista elettorale italiana di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con ramoscello; simbolo; pace; ramoscello per trapianti; Piccolo ramoscello ; Magro e leggero... come un ramoscello ; ramoscello da trapianto; Un simbolo di crudeltà; Il suo simbolo è un 8 in orizzontale; Un simbolo della casa: __ domestico; Il simbolo di san Luca; Un rapace ... e uno dei bravi manzoniani; Si assegna tanto per la pace quanto per l economia; L augurio di pace degli ebrei ebr; Rapace sudamericano; Cerca nelle Definizioni