Si stacca dalla vite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stacca dalla vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : Si stacca dalla vite

Nome commerciale di un tipo di vite con testa caratterizzata da un incavo a forma di stella a sei punte. sviluppato dalla camcar llc di acument global technologies...

Significati, vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con stacca; dalla; vite; Il materiale formato da due strisce stacca bili; La tendenza a stacca rsi da un gruppo; Sono stacca te dal continente; Come un muro da cui si sta stacca ndo la pittura; La città umbra dominata dalla Rocca di Albornoz; Si lasciano dominare dalla paura; Un enorme serpente dalla pregiata pelle; A volte non si riesce a togliersela dalla testa; Lo sono vite rbesi e Reatini; Un cacciavite per testare impianti; Gavite llo; È stato un vite llo; Cerca nelle Definizioni