Sottili strisce di pelle... per stringere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottili strisce di pelle... per stringere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEGACCI

Significato/Curiosita : Sottili strisce di pelle... per stringere

Polsi che permettono di stringere saldamente il fondo della manica. fibbie di cintura e cinturini ricoperte di cuoio, fori per l'ardiglione orlati con...

La stringa o laccio è un accessorio, che concorre alla chiusura della calzatura o di altre parti dell'abbigliamento. è un sottile laccio di cuoio (o una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con sottili; strisce; pelle; stringere; Hanno lunghe e sottili zampe; Ornato con sottili intarsi arabescati d oro e d argento; I sottili condotti che possono ostruirsi negli iniettori; Scavano sottili gallerie; Fumetto in strisce ; strisce di garza; Il KOB a stelle e strisce ; strisce tta di legno; Il libro può averlo in pelle ; Propri della pelle umana; Togliere la pelle ; A volte sono grasse, altre a crepapelle ; Lo si dà per costringere a decidere chi tentenna; stringere le file; Costringere a tacere; Costringere una persona a vivere in un luogo appartato; Cerca nelle Definizioni