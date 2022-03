È simile al morbillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile al morbillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROSOLIA

Significato/Curiosita : E simile al morbillo

Il paramyxovirus del genere morbillivirus. il morbillo provoca principalmente un’eruzione cutanea simile a quelle della rosolia o della scarlattina, che...

la rosolia si distingue per il decorso più breve, e con durata e rischio di complicazioni minori. non vi sono terapie specifiche per la rosolia, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con simile; morbillo; Un gioco simile al ramino; È simile all agave; È simile alla faina; Pulite o sporche in un gioco di carte simile al burraco; Cura morbillo e varicella; Segno cutaneo di malattie come il morbillo