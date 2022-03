Vi fu sconfitta Cleopatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi fu sconfitta Cleopatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Vi fu sconfitta cleopatra

cleopatra (disambigua). cleopatra tèa filopàtore (in greco antico: epta e fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino: cleopatra...

20°44'19e / 38.934444°n 20.738611°e38.934444; 20.738611 la battaglia di azio (2 settembre 31 a.c.) fu una battaglia navale che concluse la guerra civile...