Un robot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un robot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AUTOMA

Significato/Curiosita : Un robot

Cercando altri significati, vedi robot (disambigua). un robot (pron. robòt o robó, all'inglese ròbot; dalla parola ceca robota che significa lavoro pesante...

quando l'automa si trova in un dato stato, esso può accettare solo un sottoinsieme dei simboli del suo alfabeto. l'evoluzione di un automa parte da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con robot; La spada spaziale in UFO robot ; robot industriale; In Italia è noto anche come Ufo robot ; Claudio nel cast del film Lo chiamavano Jeeg robot ; Cerca nelle Definizioni