Ricoprono il corpo dei rettili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricoprono il corpo dei rettili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SQUAME

Significato/Curiosita : Ricoprono il corpo dei rettili

Però continua: tra le squame rimangono piccole strisce di cute sottile per permettere la flessibilità del corpo. se le squame sono rilevate (e generalmente...

Però continua: tra le squame rimangono piccole strisce di cute sottile per permettere la flessibilità del corpo. se le squame sono rilevate (e generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

