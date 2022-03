Riceve la lettera dal mittente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riceve la lettera dal mittente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Riceve la lettera dal mittente

Quindi la sua consegna non è garantita (se il problema è relativo all'apparecchio usato dal mittente non sarà possibile effettuarla). il mittente può anche...

Si dice destinatario la persona a cui è inviato un messaggio, in particolare una lettera. ne è sinonimo ricevente: chi riceve il messaggio. la parola è...