Recipiente da cantina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente da cantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TINO

Significato/Curiosita : Recipiente da cantina

cantina è un locale, completamente o parzialmente interrato, adibito alla maturazione e conservazione del vino o di altri cibi o bevande. la cantina è...

tino carraro, all'anagrafe agostino carraro (milano, 1º dicembre 1910 – milano, 12 gennaio 1995), è stato un attore italiano. primogenito di ernesto carraro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

