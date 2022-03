Quello da Pisa fu uno scultore del Quattrocento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello da Pisa fu uno scultore del Quattrocento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISAIA

Significato/Curiosita : Quello da pisa fu uno scultore del quattrocento

Voce principale: pisa. repubblica marinara dall'xi al xv secolo, pisa ha tracce antiche che, per quanto riguarda la presenza dell'uomo nell'area cittadina...

Disambiguazione – "isaia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi isaia (disambigua). isaia (in ebraico: , in latino: isaias... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Entra in possesso di quello che gli lasciano; C è quello di mare; Questo o quello in latino; quello di buono è ottimo; Iniziali di pisa cane; Galileo e Pacinotti la videro... a pisa ; Località del pisa no; Tocca prima Firenze e poi pisa ; Lo scultore greco del Torso del Belvedere; scultore ateniese dell antichità; Articolo per scultore ; Il grande scultore greco autore del Discobolo; Un antico millequattrocento ; Martiín Alonso, navigatore ed esploratore spagnolo del quattrocento ; quattrocento romani; 10 Un grande pittore toscano del quattrocento ;