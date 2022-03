C è quello part time - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello part time. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAVORO

Significato/Curiosita : C e quello part time

Lavoro rispetto a quello ordinario che è generalmente della durata di 40 ore (detto anche full-time). il contratto part-time si è sviluppato come prassi...

Disambiguazione – se stai cercando il concetto della fisica, vedi lavoro (fisica). il lavoro è un'attività produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze...

