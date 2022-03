C è quello generazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello generazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAP

Conflitto generazionale o gap generazionale indicano il divario di idee, norme culturali e di opportunità che separa una generazione più giovane dalle...

Classe di enzimi gap – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di gusap (papua nuova guinea) gap – codice iso 639-3 della lingua gal gap – comune del...

