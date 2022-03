La provincia di Vasto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia di Vasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIETI

Significato/Curiosita : La provincia di vasto

Significati, vedi vasto (disambigua). vasto (anche il vasto, lu uàšte in abruzzese) è un comune italiano di 40 436 abitanti della provincia di chieti in abruzzo...

Centro italia. la città è divisa in due centri principali, chieti alta e chieti scalo. chieti alta è il nucleo più antico della città e comprende il centro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con provincia; vasto; Sta per provincia ; Forma provincia con Urbino; Importante centro in provincia di Roma; Comune in provincia di Macerata; È vasto quello del dotto; vasto lago della Carelia; vasto altopiano indiano; vasto ; Cerca nelle Definizioni