Pronto per lo sparo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CARICO

Significato/Curiosita : Pronto per lo sparo

Zurigo sono famosi per la loro magnanimità: con le loro partenze "lanciate" (caratterizzate da una minima pausa tra il "pronti" e lo sparo, e dunque prevedibili)...

carico – sinonimo di azione esterna in meccanica carico aerodinamico – forza agente su una vettura in movimento, riferito all'ingegneria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con pronto; sparo; È pronto in centro; Le cure del pronto Soccorso; È pronto negli ospedali; È pronto a schiaffeggiare; Il nitrato di potassio nella polvere da sparo ; Contiene polvere da sparo ; Contengono polvere da sparo ; Resta dopo lo sparo ; Cerca nelle Definizioni