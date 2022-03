Programma per effettuare telefonate via Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Programma per effettuare telefonate via Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SKYPE

Significato/Curiosita : Programma per effettuare telefonate via internet

Tipo di comunicazione. grazie a numerosi provider voip è possibile effettuare telefonate anche verso la rete telefonica tradizionale (pstn). in realtà più...

skype (/skap/) è un software proprietario freeware di messaggistica istantanea e voip. esso unisce caratteristiche presenti nei client più comuni (chat... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

