Il primo mese dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo mese dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENNAIO

Significato/Curiosita : Il primo mese dell anno

il primo giorno dell'anno, nel calendario gregoriano oggi in vigore nella maggior parte del mondo, è il 1º gennaio. questa convenzione, che ebbe origine...

Identificato con gennaio in quanto in questo periodo venivano scelti i consoli e i magistrati eponimi. il primo giorno del mese di gennaio è capodanno. durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

