Posto in fondo - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : IMO

Significato/Curiosita : Posto in fondo

Sanatorio sul fondo di un lago artificiale, ma scoprono che è una meta turistica molto popolare. pierre, un abitante del posto, si offre di portarli in una zona...

Numero imo (da international maritime organization) è una sequenza di sette numeri assegnata a ogni nave al momento della costruzione. il numero imo è assegnato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

