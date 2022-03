Un piccolo centro abitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piccolo centro abitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CITTADINA

Significato/Curiosita : Un piccolo centro abitato

Gulkana è un piccolo centro abitato dell'alaska centro-meridionale (stati uniti d'america). in realtà secondo l'amministrazione degli stati uniti d'america...

Contiene il lemma di dizionario «cittadina» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cittadina (it, de, fr) cittadina, su hls-dhs-dss.ch, dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con piccolo; centro; abitato; Ammassare in un piccolo ambiente; Lo scrittore de Il piccolo principe; piccolo pesce carnivoro dai denti affilati; Il più piccolo segno di penna; Un centro per la riabilitazione motoria e ortopedica; Il centro dell Alaska; Importante centro in provincia di Roma; Grande centro Usa per la produzione di computer; Lo è l appartamento non abitato ; Immaginari abitato ri della Luna; Antichi abitato ri, di origine forse greca, della Puglia; Densamente abitato ; Cerca nelle Definizioni